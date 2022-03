Carne avariata, lavoratori in nero: controlli dei carabinieri negli esercizi commerciali

Controlli 'ad alto impatto' dei carabinieri a Genova: nel mirino dei militari - con la collaborazione di Nas e Nil - anche alcuni esercizi commerciali.

Nell'ambito del servizio, il titolare di un ristorante è stato denunciato per detenzione di carne e preparazioni gastronomiche in cattivo stato di conservazione. Nella circostanza sono stati sequestrati 55 kg di prodotti alimentari, con violazioni amministrative per circa 5.000 euro.

In un altro esercizio commerciale sono stati adottati provvedimenti e sanzioni per oltre 6.000 euro, dopo aver trovato un lavoratore in nero, senza regolare contratto. Per l'attività è scattata la sospensione.