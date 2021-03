Controlli carabinieri: cinque arresti, in manette anche un 21enne con mezzo chilogrammo di hashish

Cinque arresti, due denunce e multe per i titolari di due bar. Questo il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di giovedì dai Carabinieri del comando provinciale genovese, con il supporto di unità specializzate del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

A Genova sono state arrestate quattro persone. Un 21enne italiano nel centro storico perché trovato con oltre mezzo chilogrammo di hashish nella zona di via Pré, un 67enne residente in via Berghini che era ricercato (doveva scontare una pena scontare la pena di un anno e sette mesi per porto abusivo di armi, furto e resistenza a pubblico ufficiale) ed è stato fermato per un controllo a bordo della sua auto; un 35enne genovese in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, per spaccio di stupefacenti, dal Gip del Tribunale di Genova e infine un 51enne di Chiavari trovato con diciotto involucri di cocaina (12 grammo in totale) in salita della Provvidenza.

I Carabinieri di Chiavari hanno invece arrestato un 22enne residente a Lavagna, colpito da ordine di carcerazione del Tribunale di Genova per aver violato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel corso dei controlli è stato anche denunciato un cittadino della Repubblica Popolare Cinese per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale avendo mostrato alle forze dell'ordine un permesso di soggiorno intestato a un altro cittadino cinese in modo da eludere il controllo.

I titolari di due bar tra San Martino e Sturla hanno invece ricevuto multe da cinquemila euro ciascuno per aver effettuato il pagamento contante della retribuzione mensile ai dipendenti (è vietato dal 2018). Elevata anche una sanzione da mille euro per il mancaro rispetto dei requisiti in materia di igiene e sanità.