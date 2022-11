Controlli a tappeto, anche con carabinieri in borghese: il bilancio

I carabinieri del comando provinciale di Genova, con l'impiego di uomini delle compagnie di Genova Centro, Sampierdarena e Sestri Levante, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nella città con particolare attenzione nel centro storico di Genova, con l'impiego di 30 militari in divisa e dieci in abiti civili.

Sono state identificate circa 100 persone e controllati numerosi veicoli. Nel corso dell'attività sono state arrestate due persone, di cui una per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino tunisino 40enne con precedenti di polizia, notato e fermato in via di Sottoripa mentre si appartava con un genovese che, in cambio di denaro, riceveva alcune dosi di hashish. Minuziosa perquisizione del soggetto fermato ha permesso di rinvenire altri 10 grammi di analoga sostanza stupefacente e denaro contante, provento presumibile dell'illecita attività di spaccio. L'acquirente sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Arrestato anche un cittadino senegalese di 35 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova, poiché condannato a scontare una pena di un anno, sei mesi e giorni 23 di reclusione per reati reiterati di resistenza a pubblico ufficiale, commessi negli anni 2020 e 2021.

Inoltre sono state denunciate 25 persone, di cui 17, tutte di nazionalità romena, poichè individuate quali percettori del reddito di cittadinanza senza possederne i requisiti, e sette persone, tutte residenti nel levante ligure tra le quali un minorenne, che in più occasioni hanno molestato e importunato il titolare di un fast food di Lavagna, danneggiando gli infissi, gli arredi e le telecamere di sicurezza collocate all'interno e all'esterno dell'esercizio.