'Pattuglione' dei carabinieri: sette arresti e sei denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nell’ambito del capoluogo e della provincia, identificando circa 200 persone e controllando un centinaio di veicoli.

Nel corso dell’attività sono state arrestate sette persone e denunciate sei. In manette è finito un 60enne marocchino con pregiudizi di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti; in serata, in via delle Grazie, è stato sorpreso mentre cedeva ad un genovese dosi di cocaina. Perquisito, è stato trovato in possesso di 300 euro circa, provenienti presumibilmente dall’illecita attività. L’acquirente è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento poiché, al fine di eludere l’attività, rilasciava false dichiarazioni.

I militari hanno poi arrestato tre italiani, di età compresa tra i 35 ed i 60 anni, su distinti ordini di carcerazione per reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2011 ed il 2017. Nei guai anche due genovesi, un 25 enne e un minorenne, entrambi un con pregiudizi di polizia, per rapina in concorso di un cellulare e lesioni a pubblico ufficiale nella notte a Nervi. Infine, un 40enne di Chiavari, con pregiudizi di polizia, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente, per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa poiché si recava presso l’abitazione della sua ex.

Le persone denunciate sono una nigeriana 35enne, con pregiudizi di polizia, per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposta; un italiano ed un marocchino 40enni per danneggiamento in concorso di una saracinesca e del dehor di un bar sito a Lavagna; due genovesi, un 35 enne ed un minorenne, che, sottoposti a controllo e perquisizione personale, sono stati trovati complessivamente in possesso di 25

grammi di hashish e 10 grammi di marijuana; una 40enne georgiana per furto aggravato, poiché sorpresa ad asportare vari capi di abbigliamento da un negozio.