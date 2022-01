Weekend di controlli per i carabinieri: multe, denunce e patenti ritirate

Nel fine settimana del 29 e 30 gennaio 2022 i carabinieri del comando provinciale di Genova, supportati dai militari della compagnia di intervento operativo del battaglione 'Toscana', hanno effettuato un ennesimo servizio (denominato 'ad alto impatto') di controllo del territorio, focalizzato sulla movida nel centro storico.

I militari, con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato circa 200 persone, tutte trovate in possesso di regolare green pass, e controllato 4 esercizi pubblici, due dei quali sanzionati rispettivamente per la mancanza dell'apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e per la violazione dei regolamenti urbani del Comune di Genova, effettuando multe per circa 500 euro.

Nel corso dell'attività i carabinieri hanno segnalato alla prefettura, quali assuntori di stupefacenti, cinque persone di età compresa tra i 20 e i 50 anni, poiché trovati in possesso di vari grammi di marijuana, hashish ed eroina, posta sotto sequestro. Denunciate due persone, sottoposte agli arresti domiciliari, che non si trovavano in casa al momento dell'ispezione dei militari.

Infine, per garantire una maggiore sicurezza stradale, le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno effettuato vari posti di controllo, procedendo all'identificazione di circa 50 automobilisti, due dei quali denunciati per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposti ad accertamento con etilometro, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Patenti di guida ritirate.