Controlli dei carabinieri nel weekend: due arresti, una denuncia e 5 patenti ritirate

Nel corso del fine settimana, ovvero tra sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato due stranieri e denunciato un italiano.

In manette, per spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino di 20 anni del Gambia, con precedenti di polizia. Lo straniero è stato sorpreso in piazza della Commenda mentre cedeva dosi di crack a un 60enne ecuadoriano, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Arrestato per furto aggravato un tunisino di 50enne, che, in piazza Manzoni, è stato sorpreso in possesso di caschi e altro materiale, risultato asportato poco prima da due motocicli regolarmente parcheggiati. Refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari.

Infine denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 55enne di Sestri Levante, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni involucri, contenenti alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Inoltre, nel corso dei numerosi posti di controlli alla circolazione stradale effettuati lungo le strade cittadine e statali, sono stati sottoposti a controllo oltre 120 veicoli e più di 200 persone. Cinque persone, di età compresa tra 20 e 45 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro di patenti di guida. Veicoli posti sotto sequestro.