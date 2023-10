I carabinieri intensificano i controlli su bus e metro: due denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova, in risposta alle segnalazioni di episodi di furti, spaccio di sostanze stupefacenti e minacce ad autisti e passeggeri dei bus di linea dell’Amt, hanno avviato una serie di controlli preventivi e azioni di contrasto a queste tipologie di reato.

Questi servizi, effettuati sui principali autobus di linea e nelle stazioni della metropolitana, sono svolti anche in orari serali e notturni in piena collaborazione con le autorità dell’Amt che segnalano al comando le linee più a rischio.

I militari della compagnia di Genova Centro, supportati dal personale della compagnia intervento operativo di Milano, hanno controllato un centinaio di persone nelle ultime ore. Due sono state denunciate. Si tratta di un 20enne cittadino del Mali sorpreso senza documenti e poi identificato mediante rilievi dattiloscopici e di un 30enne tunisino trovato in possesso di varie dosi di hashish contenute anche in sigarette, motivo per cui sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.