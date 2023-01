Doppia verifica intensiva alla fermata del bus: pizzicati 206 "furbetti" del biglietto

Doppia verifica intensiva questa settimana a Genova. Mercoledì pomeriggio, tra le 14 e le 17.30, una squadra di 20 verificatori di titoli di viaggio ha controllato i passeggeri alla fermata e a bordo bus a largo Zecca.

I controlli hanno riguardato le linee urbane 18, 20, 34, 35, 39 e 40. Nel corso della verifica i dipendenti Amt hanno controllato 2.560 passeggeri, rilevando 153 situazioni irregolari: 34 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando

al verificatore l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 6%.

Martedì 10 gennaio si è svolta un’altra verifica intensiva, questa volta in corso Buenos Aires: 7 verificatori, tra le 14.30 e le 17.30, hanno controllato le linee urbane 15, 20, 36, 43, 44 e 47.

Al termine di queste tre ore di verifiche si contano 1.500 titoli di viaggio controllati e 53 passeggeri sanzionati: in 16 hanno regolarizzato la loro posizione pagando subito al verificatore i 41,50 euro di oblazione. In questo caso è emerso un tasso di evasione pari al 3,5%, dato confortante per Amt e che aggiunge valore alle sue azioni di verifica.

"Entrambe le attività confermano ancora una volta - comunica in una nota l'azienda - la volontà di Amt di tutelare coloro che utilizzano correttamente il servizio di trasporto pubblico. Le verifiche intensive, nell’ambito del nuovo Piano di verifica e controllo di Amt, proseguono con regolarità, sempre affiancate dai controlli ordinari che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori su tutta l’area metropolitana di Genova".