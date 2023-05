Controlli a tappeto sui distributori di carburanti grazie al nuovo laboratorio mobile delle dogane

É iniziata la campagna di controllo da parte della guardia di Finanza e dell'agenzia delle Dogane, sui carburanti forniti dai distributori della regione Liguria.

I funzionari Adm e i militari della guardia di finanza potranno ora avvalersi del Laboratorio chimico mobile di Adm, un laboratorio di nuova concezione che, utilizzando le più sofisticate tecnologie di analisi dei carburanti oggi disponibili, garantisce risultati quasi in tempo reale semplificando notevolmente le procedure di controllo.

Tutto ció a garanzia e tutela dei cittadini e degli stessi distributori che hanno cosi la certezza di fornire agli automobilisti un prodotto di elevata qualitá. La prima attività effettuata in due distributori della città genovese, ha avuto esito negativo confermando la qualità dei carburanti in vendita.

L’ utilizzo di carburanti contraffatti e non rispondenti alla normativa vigente, rappresentano un rischio enorme per i motori di ultima generazione, che raggiungendo elevatissime pressioni di alimentazione possono comprometterne il funzionamento in brevissimo tempo, con conseguenze molto spesso irreversibili.