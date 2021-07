Spaccio, due denunciati e un sanzionato tra Multedo e San Fruttuoso

Due interventi in via Torti e via Ronchi

La Polizia di Stato genovese, nella giornata di lunedì 12 luglio, in due distinti interventi, ha denunciato due genovesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio: rispettivamente un 24enne incensurato e un 25enne già gravato da precedenti speci?ci.

Il primo intervento risale al pomeriggio di lunedì quando gli agenti dell’Upg hanno fermato per un controllo un'auto in via Torti, a bordo della quale viaggiavano due giovani che - prima di fermarsi - sono stati visti chiaramente nascondere qualcosa sotto i sedili posteriori. Oltre a questo, anche il comportamento agitato di entrambi e l’intenso odore di marijuana che proveniva dall’abitacolo, hanno indotto gli operatori ad approfondire il controllo.

Sul tappetino del sedile posteriore era stato nascosto un barattolo in vetro contenente cannabis per un peso lordo complessivo di circa 45 grammi, la cui proprietà è stata rivendicata dallo stesso 24enne. Anche la successiva perquisizione presso il domicilio di quest’ultimo ha portato al ritrovamento di un barattolino di vetro contenente altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, nonché 2.980 euro in banconote di vario taglio. Anche l’altro ragazzo, un 22enne genovese, è stato trovato in possesso di una dose di cannabis detenuta per uso personale e per questo è stato sanzionato amministrativamente.

Il secondo intervento è scaturito sempre a seguito del controllo da parte degli agenti dell’Upg e del Commissariato Cornigliano di un gruppo di giovani intenti a confabulare nei pressi di un distributore di benzina di via Ronchi.

Alla vista della volante i ragazzi, 7 in totale, hanno cominciato a muoversi in maniera nervosa assumendo un atteggiamento poco collaborativo. Tutti risultavano avere pregiudizi di Polizia soprattutto in materia di stupefacenti. A seguito di controllo, il 25enne genovese è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti cannabis per un peso lordo di 5 grammi.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno poi rinvenuto un altro involucro in carta con all’interno 23 grammi della stessa sostanza.