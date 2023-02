Anticontraffazione, alla polizia locale di Genova il premio nazionale "Sicurezza urbana"

La Polizia Locale di Genova ha ricevuto il “Premio Sicurezza Urbana” patrocinato dal Ministero dell'Interno: la cerimonia, che si è svolta lunedì a Roma, rientra nell’ambito della presentazione del Rapporto Anci sull’attività delle Polizie locali 2022.

A ritirare il premio, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino. Il riconoscimento dell’Anci è arrivato a seguito dei risultati raggiunti dal corpo della Polizia Locale per la creazione, l’attivazione e il consolidamento del Goac - Gruppo operativo anticontraffazione, servizio specializzato in attività di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

I dati del gruppo operativo dal 2021 al 2023

L’attività del Goac dal 2021 al 2023 ha visto risultati importanti: nel 2021 sono stati sequestrati 28.411 capi contraffatti, di cui 13.126 capi di abbigliamento, 14.856 occhiali, 65 oggetti di bigiotteria, 118 borse, 58 orologi, 10 portafogli e anche 2 macchina da cucire, per un totale di 60 operazioni di sequestro, in cui sono state impiegate 50 pattuglie Goac, per 131 uomini.

Il crollo tra il 2021 e il 2022 della merce ritrovata e sequestrata, spiega il comandante della polizia locale Gianluca Giurato, è dovuto al fatto che l'attività svolta bel 2021 ha stroncato il commercio dei capi contraffatti: nel 2022, infatti, le operazioni di sequestro sono state 26, per un totale di 1.565 capi sequestrati. Nei primi mesi del 2023 si registrano già 4 operazioni di sequestro per un totale di 68 capi contraffatti, tra abbigliamento e accessori.

"Questo premio è il riconoscimento dell'importante lavoro della squadra specializzata della polizia locale - commenta l’assessore Gambino - autentica eccellenza a livello nazionale nel suo ambito, per infliggere un duro colpo al mercato della contraffazione. Un fenomeno, quella della contraffazione, che crea un serio danno economico alle aziende che operano legittimamente sul territorio, e che mette a rischio la salute dei cittadini. I risultati del 2021 parlano da soli: l’obiettivo è proseguire la lotta alla contraffazione e alla pericolosità dei prodotti che vengono venduti, a tutela sia della concorrenza leale dei commercianti di Genova, sia della sicurezza e della salute dei consumatori".

"Il corpo della Polizia locale di Genova - aggiunge il comandante Giurato - si è dimostrato solido, tenace e pronto a salvaguardare gli interessi e il benessere dell’intera collettività. Il premio di oggi è un riconoscimento a tutti gli uomini e le donne della Polizia locale che nonostante le avversità non si sono tirati indietro".

Durante l’incontro è stato poi illustrato il rapporto Anci sull’attività delle Polizie locali 2022, a cui è seguito un dibattito che ha affrontato il tema del personale delle Polizie locali, le occupazioni abusive, la videosorveglianza, i fenomeni di disagio giovanile e baby gang e la sicurezza stradale.