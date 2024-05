Raffica di furti tra i reparti dell'ospedale San Martino

"Continui furti nei reparti dell'ospedale San Martino". La denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl che, attraverso una nota, ha parlato di continue segnalazioni, quattro delle quali nell'ultimo mese. Quattro sarebbero i reparti maggiormente presi di mira dai ladri: Trauma Center, Centro Ictus, Area Medica Critica e Neurochirurgia, tutti situati tra il padiglione Dea (pronto soccorso) e il padiglione Specialità. Il sindacato Uil Fpl ha spiegato che la maggior parte dei furti ai danni degli operatori sanitari sarebbero avvenuti nelle ore notturne: "Periodo in cui non è presente il posto di polizia ma solo il servizio di vigilanza interna".

"Come noto, l’argomento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta per la noi un elemento imprescindibile da garantire e tutelare con ogni mezzo senza compromessi - affermano in una nota Marco Vannucci, segretario generale UIl Fpl Genova e Giovanni Bizzarro, responsabile Gau Uil Fpl San Martino -. Al dilagante e preoccupante fenomeno delle aggressioni, che continuiamo a denunciare con forza, adesso sembrerebbe associarsi anche la questione dei furti avvenuti addirittura all'interno dei reparti di degenza.

Tutto questo determina inevitabilmente un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro ma anche della percezione di sicurezza del personale, dei degenti e delle loro famiglie".

"Pertanto - concludono i sindacalisti - al fine di contrastare concretamente la problematica emersa clamorosamente nell’ultimo periodo, chiediamo alla direzione del policlinico di intervenire tempestivamente, incrementando i controlli e adottando ogni iniziativa volta a prevenire altri simili episodi".

