Personale dei consultori in scadenza di contratto, il tema in consiglio regionale

Durante l'ultima seduta del consiglio regionale, mercoledì 7 dicembre 2022, Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto le intenzioni della giunta nei confronti di tutti i professionisti sanitari e sociosanitari assunti nei consultori durante l’emergenza covid. La consigliera ha ricordato che sono state assunte ostetriche destinate anche ai consultori per corsi di preparazioni al parto, visite domiciliari, vaccinazioni, ma che i loro contratti, scadranno il 31 dicembre 2022.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che, a prescindere della tipologia di professionalità del personale sanitario, il 31 dicembre sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti di lavoro. Gratarola ha precisato che si tratta di contratti di lavoro libero-professionali, co.co.co. o a tempo determinato. Per sopperire al fabbisogno la giunta provvederà, pertanto, con assunzioni secondo le procedure concorsuali ordinarie e con selezioni a tempo determinato o attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro.

"L'assessore alla Sanità Gratarola ha garantito che il personale sanitario dei consultori assunto in tempi di covid verrà mantenuto fino a un nuovo concorso pubblico utile ad assumere stabilmente i professionisti necessari - commenta Candia -. Siamo contenti che l'esperienza e la professionalità di tante figure che si sono formate sul campo durante questi due anni così difficili, possa essere ancora al servizio dei consultori della nostra regione. La situazione dei consultori in Liguria purtroppo è difficile visto che dal 2015 ad oggi sono stati tagliati ben 9 punti, passando da 59 a 50 consultori su tutta la regione. Un numero che significa un consultorio ogni 30 mila abitanti, quando in teoria dovrebbe essere presente uno sportello ogni 20 mila".

"Se da un lato la risposta dell'assessore Gratarola ci tranquillizza - conclude la consigliera regionale - dall'altro non possiamo non notare la scarsa programmazione della Regione in tema Sanità. Come per il piano socio sanitario che aspettiamo da due anni, anche questa faccenda ha messo in mostra la mancanza di programmazione da parte della Regione per organizzare la nostra sanità".