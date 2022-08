Nuovo Galliera, il Consiglio di Stato conferma lo stop al progetto

Il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni dei giudici del Tar Liguria e ha respinto i ricorsi di Regione, Comune ed Ente Galliera con cui si chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado che, nell'agosto 2021, aveva bloccato il progetto per il nuovo ospedale Galliera, con l'annullamento di parte dei piani urbanistici approvati dal 2009.

La sentenza dei giudici amministrativi liguri aveva bloccato il progetto della nuova struttura ospedaliera per mancanza della cosiddetta Vas, ovvero la valutazione ambientale strategica, che secondo la legge è preliminare alle attività necessarie ad adottare e approvare la variante di un piano urbanistico.

Nelle motivazioni del provvedimento del Consiglio di Stato si legge: "Una prima questione posta dai tre appellanti (Ente ospedaliero, Comune di Genova, Regione Liguria) concerne l'accoglimento da parte della sentenza impugnata del primo motivo di ricorso sull'illegittimità della variante al Puc 2000 (approvata nel 2010), del Puc 2015 e dell'Accordo di Programma del 2017, poiché tali strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione ambientale strategica (Vas) che avrebbe dovuto essere anteriore rispetto all'attività necessaria per adottare e poi approvare la variante del piano urbanistico".

I giudici d'appello hanno quindi ribadito il ruolo della Vas nel procedimento amministrativo per il via libera al nuovo Galliera: "In particolare si tratta della Vas che avrebbe dovuto precedere l'approvazione dell'Ambito Speciale. La ricostruzione giuridico-normativa dell'istituto della Vas effettuata dalla sentenza del Tar della Liguria è corretta".

Questo è solo l'ultimo capitolo di una lunga e complessa controversia nata a seguito dei provvedimenti con i quali sono stati approvati gli atti di assenso del progetto per la nuova struttura ospedaliera, ristrutturando e riconvertendo tre dei padiglioni che costituiscono parte dell'originario complesso ospedaliero.