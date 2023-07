Coniglietto abbandonato nella gabbia in una delle giornate più calde

È stato abbandonato nella sua gabbietta per la strada, per di più in una delle giornate più calde (contrassegnata dal bollino giallo per ondate di calore) il piccolo coniglio soccorso domenica pomeriggio.

È successo in via Camaldoli, nel quartiere di San Fruttuoso. Sul posto, l'operatore Enpa Gian Lorenzo Termanini: "Prontamente soccorso - spiega - appariva molto spaventato, ora si trova in custodia presso Exotica Rescue Animals di Genova".

Se qualcuno lo riconoscesse, allo scopo di rintracciare l'autore dell'abbandono, può contattare Termanini al numero 335 5880333.