Viabilità, la protesta del Cub: "Strade dissestate e pericolose per i bus"

Strade dissestate e pericolose per i bus: è quanto segnala il sindacato Cub Trasporti, soprattutto a San Fruttuoso. "Nel quartiere di San Fruttuoso alta - scrive in una nota stampa - si segnala lo stato di abbandono e di potenziale pericolo della strada, dove passano gli autobus della linea 67 e per tutto il tragitto rischiano incidenti con le altre vetture in transito, o di danneggiare il mezzo contro vari massi o rami sporgenti". Nelle fotografie "sono anni che le condizioni sono queste, nonostante le numerose lamentele degli abitanti della zona e numerosi passaggi delle forze dell'ordine a cadenza giornaliera".

Non è una questione che riguarda solo San Fruttuoso: "Sicuramente questi problemi esistono anche in molte altre zone della città - continua il Cub - anche in centro, ad esempio ieri percorrendo la galleria Nino Bixio che collega piazza Corvetto con Portello, transitando con il bus sulla corsia preferenziale sembrava di essere su una strada sterrata".

Il Cub infine invita il sindaco Marco Bucci e l'assessore alla Mobilità Matteo Campora ad "andare a verificare di persona le condizioni disastrose in cui versano le nostre strade, oppure chiedano alla polizia locale".