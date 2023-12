Scambiato per pedofilo e ucciso, condannato a sei anni il 19enne Daniele Borsi: "Vorrei incontrare sua madre"

"Quello è un pedofilo". Dall'accusa infamante e infondata al tragico epilogo: Sergio Faveto, programmatore informatico di 52 anni, viene picchiato violentemente nei giardini sotto il suo palazzo, in piazza Unità d'Italia, a Molassana e muore un mese dopo in ospedale. I fatti risalgono alla scorsa estate, il 3 agosto 2022 l'aggressione e il 15 settembre il decesso al San Martino.

I responsabili del raid punitivo risultano essere due ragazzini, uno 18enne all'epoca dei fatti e l'altro ancora minorenne, che vengono incastrati dall'indagine dei carabinieri grazie alle intercettazioni in cui i due si vantano dell'impresa: "Siamo dei grandi, lo abbiamo picchiato". La procura, rappresentata dalla pm Paola Calleri, aveva chiesto una condanna di 10 anni per il più grande, Daniele Borsi, applicando già lo sconto di un terzo della pena con il rito abbreviato.

Oggi, il giudice per le udienze preliminari Giorgio Morando ha emesso una condanna a 6 anni per omicidio preterintenzionale nei confronti di Borsi. Con la stessa accusa, il tribunale per i minori ha già deciso di sottoporre a un periodo di messa alla prova di 20 mesi il secondo aggressore.

"Aspettiamo le motivazioni della sentenza che arriveranno tra 90 giorni, ma siamo soddisfatti per quanto si possa esserlo per un caso che riguarda la morte di una persona", commenta l'avvocato Simone Vernazza che insieme a Matteo Mezzapesa difende Daniele Borsi. "Se rinunciassimo all'appello potremmo ottenere un ulteriore sconto di pena di 1/6 e chiudere a una condanna sotto i 4 anni permettendo così il recupero del ragazzo e non solo l'affidamento al carcere".

Borsi, tramite i suoi legali, si è detto profondamente pentito per la brutale aggressione di cui si è reso protagonista e si è scusato con la famiglia. "Ha scritto una lettera di suo pugno alla madre della vittima - spiega l'avvocato Simone Vernazza - scusandosi, chiedendole di incontrarlo e di accettare i suoi risparmi come primo gesto riparativo. Con l'aiuto dei genitori adottivi, il 19enne ha versato alla famiglia circa 20 mila euro".