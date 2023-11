Condannato per violenza sessuale, ok all'affidamento in comunità

Parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa per un 50enne italiano condannato per violenza sessuale.

L'episodio risale al 2019 e l'uomo, che era stato arrestato dai carabinieri, deve ancora scontare 3 mesi e 20 giorni di pena; lo farà in regime di detenzione domiciliare in una comunità che si occupa di aiutare persone in difficoltà, dedicandosi anche all’opera di recupero e rieducazione di detenuti.

Nell’arco di 24 ore è stata data esecuzione anche a un altro ordine di carcerazione a carico di un ecuadoriano di 64 ani residente a Prà destinatario di una pena di 5 mesi e 6 giorni di reclusione in seguito al cumulo di pene per reati quali resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Trattandosi di una condanna relativamente breve, l'uomo è stato autorizzato a trascorrere il periodo di detenzione a casa.