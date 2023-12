Perseguitava la ex: condannato a un anno e sei mesi

Un anno e sei mesi di carcere senza condizionale, per stalking per un uomo di Rapallo.

Processo lampo a dimostrazione dell'impegno di Palazzo alla lotta contro la la violenza di genere: dalla richiesta di giudizio immediato alla condanna sono passati appena due mesi.

Protagonista della vicenda un 50enne rapallese che non ha accettato la fine della relazione con la vittima e ha iniziato a pedinarla, chiamarla in continuazione e a farle scenate di gelosia in piazza.

Alla quarantottenne, anche lei di Rapallo, non è servito nemmeno cambiare ogni aspetto della propria quotidianità: lui la seguiva ovunque, sotto casa e sul posto di lavoro. Nonostante il divieto di avvicinamento alla donna, lui ha continuato però a contattarla telefonicamente. A novembre quindi, il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato per l'uomo. La settimana scorsa infine, a due mesi da inizio processo, la sentenza: l'uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione.