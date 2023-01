Ferirono giornalista, nessuna detenzione per i poliziotti aggressori: pagheranno una multa

Per la corte d'appello non fu un pestaggio ma un eccesso colposo legittimo dell'uso delle armi. Con questa motivazione i giudici hanno deciso che non ci sarà una condanna detentiva ma una sanzione amministrativa per il pestaggio del giornalista Origone. Pestaggio che, sempre per la corte d'appello, non dove essere valutato dal tribunale essendo di competenza del giudice di pace.

Il giornalista di Repubblica Stefano Origone era stato ferito da quattro agenti del reparto mobile in piazza Corvetto a Genova il 23 maggio 2019 in occasione di un comizio di Casapound.

Gli agenti del reparto mobile dovranno pagare una sanzione amministrativa di 2.582 euro ciascuno che è l’equivalente dei 40 giorni di carcere comminati dal giudice di primo grado.