Suggerì di inviare stupratori alla Boldrini: la Corte di Appello di Genova conferma la condanna

È stata la Corte d'Appello di Genova a confermare la sentenza di condanna del 2019 pronunciata dal Tribunale di Savona nei confronti di Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea accusato di diffamazione ai danni di Laura Boldrini, allora presidente della Camera dei deputati.

Boldrini aveva querelato il sindaco leghista che, a seguito degli stupri avvenuti nel 2017 a Rimini, aveva suggerito di inviare gli stupratori "a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso". I danni erano stati quantificati in 20.000 euro per Laura Boldrini e 100 euro per ognuna delle associazioni che si erano costituite come parte civile.

La conferma della condanna ha una doppia valenza: tenere ferma la condanna di attacchi sessisti e riconoscere il ruolo delle associazioni antiviolenza. Infatti, insieme a Boldrini si sono costituite parti civili anche Dire - Donne in Rete contro la violenza, Centro per non subire violenza, Differenza donna, Se non ora quando?, Udi Nazionale.

"È la conferma di un importante riconoscimento in favore delle associazioni. I giudici, oltre ad aver punito penalmente il commento gravemente diffamatorio pubblicato dall\'imputato, hanno dato voce alle Associazioni che lottano quotidianamente a fianco e per le donne contro ogni forma di violenza e di stereotipo sessista" ha dichiarato Nadia Calafato, avvocata della rete avvocate Dire. Adesso a Camiciottoli resta la possibilità di andare al terzo grado di giudizio, facendo ricorso in Cassazione.