Uccise il figlio e la madre: pena ridotta a 27 anni

In primo grado i giudici la condannarono all'ergastolo, ma ora, in appello, è stata ridotta a 27 anni la condanna a Giulia Stanganini, accusata di aver ucciso il figlio di tre anni e la madre, Loredana Stuppazzoni, facendo a pezzi il corpo per nascondere l'omicidio nella loro casa di via Bertuccioni, a Genova.

Mentre il figlioletto venne ucciso nel novembre 2019, la madre fu assassinata nel 2020, durante il lockdown.

Secondo i giudici della Corte d'assise di appello, inoltre, Stanganini - contrariamente a quanto stabilito in primo grado - sarebbe seminferma di mente.