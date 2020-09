Polizia locale, al concorso anche uno spazio per lasciare i bimbi

C'era anche una nursery, uno spazio apposito per i bambini, all'ultimo concorso organizzato dal Comune di Genova per l'assunzione di 145 agenti di polizia locale. Per tre giorni, 22, 23, 24 settembre, ai Magazzini del Cotone al Porto antico, un'assistente asilo nido si è presa cura dei piccoli delle neo mamme durante la prima prova, alla quale si sono presentati in 3.416 su 6.970 candidati iscritti online.

La preselezione, che consisteva in 40 quesiti di tipo psico-attitudinale a risposta multipla da svolgersi in 30 minuti, ha riguardato le materie indicate come programma delle prove (scritte e orali). I 400 candidati che otterranno il miglior punteggio saranno ammessi alla prova scritta prevista lunedì 28 settembre.

Il concorso è stato organizzato nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria: misurazione della temperatura, distanziamento sociale, sanificazione dei locali e del materiale utilizzato tra un turno e il successivo. Inoltre, al fine di evitare assembramenti, i candidati sono stati convocati a piccoli gruppi a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro.