Sanità: concorso per infermieri, i posti disponibili a Genova

Sono 294 gli infermieri che verranno assunti con un concorso indetto dall’Ospedale Policlinico San Martino per tutta l’area metropolitana genovese. Asl e ospedali hanno indicato il fabbisogno, in base al quale i nuovi assunti saranno distribuiti sul territorio: 94 San Martino, 149 ASL 3, 22 Galliera, 28 Gaslini, 1 Evangelico. La data del concorso sarà fissata nei prossimi giorni.

"Il concorso spiega l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola - consentirà di andare a coprire le necessità della Asl3 e degli ospedali. Anche se il bando non è direttamente collegato all’inizio dell’operatività delle Centrali Operative Territoriali, sappiamo che queste assunzioni saranno funzionali anche rispetto all’attuazione di quanto previsto dal Pnrr. Continuiamo dunque a rafforzare il sistema sanitario ligure che conta oggi 10.600 infermieri, il 3% in più rispetto a quanti erano assunti nel 2019. Nonostante la nota crisi di vocazione, potremo contare anche sui giovani laureati: il corso dell’Università di Genova si appresta, nell’anno accademico in corso a laureare circa 330 nuovi infermieri, tra le sessioni di ottobre/novembre 2024 e marzo 2025, in linea con il precedente anno accademico".

