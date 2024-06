Concerto gratis in piazza della Vittoria: niente botti, spray e alcol in vetro o lattine

Niente fuochi, botti, alcol in vetro e lattine e spray urticanti. Attraverso apposita ordinanza del sindaco sono state prese alcune misure per garantire la sicurezza in occasione del '105 summer festival', il maxi concerto gratuito organizzato da Regione Liguria e Comune di Genova in piazza della Vittoria nella giornata di venerdì 28 giugno 2024 a partire dalle ore 20:30. La decisione è stata presa su proposta degli assessori Gambino e Bordilli e condivisa con la polizia locale.

I motivi di sicurezza

La decisione, come si legge nell'ordinanza, è stata presa perché si prevede una notevole presenza di pubblico e nell'area "potrebbe verificarsi l’uso improprio di artifici pirotecnici (sebbene tale condotta sia vietata nel regolamento di Polizia Urbana), con conseguenti situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone determinato dall’allarme e il panico che si potrebbe ingenerare, nonché per l’integrità fisica degli animali". Discorso simile per quello che riguarda spray urticanti e alcolici in vetro o lattine: "Analoga situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica - si legge - potrebbe, inoltre, verificarsi in conseguenza della consumazione di bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro o di metallo, atteso che i contenitori stessi possono essere dispersi nell’ambiente e, con utilizzo improprio, trasformati in oggetti pericolosi per l’incolumità delle persone".

I divieti per il '105 Summer Festival' in piazza della Vittoria

Di seguito, quindi, i divieti previsti:

Dalle ore 19 del 28 giugno 2024 alle ore 01.30 del 29 giugno 2024, per l’evento '105 Summer Festival', all’interno del seguente perimetro (comprese le vie che lo delimitano quando non espressamente escluse): piazza della Vittoria, via Brigata Liguria (esclusa), via Luigi Cadorna, viale Brigata Bisagno (esclusa), Via Armando Diaz (esclusa) è vietata:

la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. Consentita solo la detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo;

la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Spray che, se detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta, appositamente istituiti per la loro custodia, che verranno debitamente segnalati.

Multe tra i 100 e i 500 euro

Sono previste sanzioni tra i 100 e i 500 euro per i trasgressori oltre al sequestro del materiale detenuto.

Chi canterà al 105 Summer Festival 2024

Questo l’elenco completo degli artisti che parteciperanno al 105 Summer Festival 2024 a Genova: Alfa, Angelina Mango, Berna, Bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Enula, Ermal Meta, Fedez, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax.