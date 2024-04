Dal Cep a Begato, due giorni a Genova per la commissione parlamentare periferie

Si è conclusa martedì mattina la visita della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città italiane e delle loro periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio, in visita a Genova da lunedì.

Nella giornata di lunedì la commissione ha iniziato i lavori con l’audizione, in comune, del sindaco, Marco Bucci, per poi proseguire in prefettura dove è stato audito il prefetto, Cinzia Teresa Torraco, unitamente al questore, Silvia Burdese, al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Gerardo Petitto e al comandante provinciale della guardia di finanza, Gianluca Campana.

Sono stati sentiti, con audizioni dedicate, anche i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Azienda territoriale per l’edilizia della Provincia di Genova e il rappresentante della Comunità di Sant’Egidio.

La Commissione parlamentare, una volta terminato il ciclo di audizioni, ha incontrato la stampa per fare un punto di situazione, per poi proseguire nella visita della città con tappe all’Istituto Don Bosco a Sampierdarena, alle “Lavatrici”, a Begato, al Paladiamante, in centro storico, per poi concludere, questa mattina, con l’Istituto Comprensivo di Voltri 2 in via Martiri del Turchino.

Il prefetto Torraco, che durante l’audizione ha fatto il punto della situazione sulle principali problematiche delle periferie genovesi, ha tenuto a evidenziare i risultati positivi raggiunti dalle forze dell’ordine in tema di prevenzione e contrasto dei reati, e l’efficacia delle attività di riqualificazione e rigenerazione urbana realizzate dal Comune di Genova.

Il prefetto, inoltre, ha messo in luce le molte iniziative, in programma e allo studio, da parte delle istituzioni per garantire la vivibilità e la coesione sociale del territorio.