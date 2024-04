Degrado e periferie, la commissione parlamentare in missione a Genova

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città italiane e delle loro periferie è arrivata a Genova, come annunciato nei giorni scorsi, per una missione esterna. Il viaggio è stato organizzato nell'ambito delle visite della commissione presso le città metropolitane italiane.

Sono previsti in queste ore incontri con il sindaco Marco Bucci, il prefetto Cinzia Teresa Torraco e il questore Silvia Torrese. Non mancheranno diversi sopralluoghi in città, soprattutto nelle aree - come Begato e Pra' - interessate da percorsi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

La delegazione, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (FI) è composta dai deputati Vito De Palma (FI), Antonino Iaria (M5s), Massimo Milani(FdI), Roberto Morassut (Pd) e Matteo Rosso (FdI).