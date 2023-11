Tappa genovese per la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro

Lunedì 6 novembre 2023 in prefettura a Genova si è svolto l'incontro tra Cgil, Cisl e Uil Genova e Liguria e le rispettive categorie di riferimento con la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'indagine sul fenomeno degli infortuni e sullo sfruttamento in ambito portuale.

La prima tappa della commissione è stata Genova dove le richieste delle organizzazioni sindacali hanno riguardato i temi relativi alla sicurezza, tra i quali:

maggiori risorse per rendere efficaci l'attività degli enti

formazione per Rls di sito e Rlst da estendere per ogni tipologia di lavorazione

maggiore attenzione per evitare le interferenze tra una tipologia di lavoro e l'altra

presidio medico attivo all'interno del porto

aumento delle ore a disposizione degli Rls per le attività di monitoraggio.

Infine Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di valorizzare maggiormente il coordinamento dei delegati alla sicurezza di tutti i settori operanti sul porto di Genova, quindi anche il settore metalmeccanico, con particolare riferimento alle riparazioni navali, e l'edilizia, comparto in cui occorre potenziare l'agibilitá dei delegati alla sicurezza per i cantieri in area portuale e le realtà particolari e più difficili come appalti e subappalti.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre rimarcato l'importanza dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori in riferimento agli infortuni e alle malattie professionali in ambito portuale.