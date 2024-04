Degrado città e periferie, tappa genovese per la commissione parlamentare

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città italiane e delle loro periferie prosegue i sopralluoghi esterni nelle città metropolitane d'Italia.

Lunedì 8 aprile la commissione, guidata dal suo presidente, Alessandro Battilocchio - incontrerà in Comune il sindaco, Marco Bucci, per fare il punto sui progetti in corso in tema di riqualificazione delle periferie della città.

Seguiranno audizioni in prefettura, tra gli altri, con il prefetto, Cinzia Teresa Torraco, con il questore, Silvia Burdese, con il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, Gerardo Petitto, con il comandante provinciale della guardia di finanza, Gianluca Campana, con i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, dell'azienda territoriale per l'edilizia genovese e della Comunità di Sant'Egidio.

Sono previsti sopralluoghi in diverse aree della città, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale. In conclusione in prefettura si svolgerà una conferenza stampa.