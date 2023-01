Commissione antimafia in Comune, mozione approvata all'unanimità

All'unanimità, durante la seduta del consiglio comunale di martedì 17 gennaio 2023, è stata approvata la mozione 95 ad oggetto 'Creazione di un tavolo permanente di contrasto alla criminalità mafiosa e organizzata', presentata dai consiglieri della Lista Rosso Verde Filippo Bruzzone e Francesca Ghio.

Al centro della mozione il fatto che "i fenomeni mafiosi sono purtroppo, ampiamente attivi nel territorio del Comune di Genova e tale dato di fatto viene certificato anche dall'ultima relazione seme-strale della Dia". La mozione impegna sindaco e giunta "a convocare con cadenza trimestrale le commissioni 1 (Affari Istituzionali e Generali) e 6 (Sviluppo Economico) sul contrasto alle organizzazioni mafiose e alla corruzione formato da rappresentanti di tutte le Istituzioni interessate, nonché dai rappresentanti del Consiglio comunale, dal Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, dall'Università, con la finalità di aggiornamento continuo e studio di azioni di contrasto al fenomeno mafioso a Genova".

Il presidente della commissione regionale antimafia, Roberto Centi, ha lodato la proposta. "Accolgo positivamente l'iniziativa di affrontare problematiche e decidere strategie di contrasto alla criminalità mafiosa e organizzata nelle Commissioni comunali di Genova", ha detto Centi.

"Per l'attività di contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale avere spazi di discussione in cui approfondire il tema in tutti gli enti istituzionali della nostra Regione - sottolinea Centi -, particolarmente in un momento in cui ingentissime quantità di fondi legati soprattutto al Pnrr stanno per arrivare sul territorio, e mi riferisco in primis al mega appalto della diga, il più consistente a livello nazionale".

"Sarebbe stato ancora più utile - prosegue Centi - avere una commissione ad hoc, sulla falsariga di quella regionale, anche in Comune a Genova, coinvolgendo le associazioni del territorio. Nel capoluogo ligure la pervasività del fenomeno mafioso, soprattutto di stampo 'ndraghetista, è salito alla ribalta grazie al maxisequestro Canfarotta, ai traffici di stupefacenti che passano per il porto e alle numerose inchieste che hanno riguardato negli anni diverse aree della Regione".

"Il fatto che da oggi in Comune a Genova venga dedicato uno spazio a cadenza trimestrale nelle commissioni Affari Generali e Sviluppo economico è un punto di partenza - conclude Roberto Centi -. Auspico che in futuro si possa arrivare ad una discussione quotidiana sul tema, anche dal punto di vista culturale, per combattere la mafia di oggi che, occorre ricordare, è ben diversa da quella della stagione stragista di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Come ci ha insegnato la recente storia di Matteo Messina Denaro la mafia moderna è quella dei colletti bianchi che fanno affari in silenzio. Per questo è fondamentale sviluppare gli anticorpi per saperla riconoscere e contrastare con tutti i mezzi a nostra disposizione e per questo offro al Comune la disponibilità della commissione che ho l'onore di presiedere per ogni utile iniziativa".