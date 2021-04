Commerciante gli butta via le coperte, lui lo aggredisce con pugni, calci e bottigliate

È successo in via Gramsci, dove la polizia ha denunciato un 30enne per lesioni

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un giovane uomo di 30 anni, di origini tunisine, per lesioni personali, aggravate, e infine per illecito soggiorno nello stato italiano.

È successo mercoledì mattina in via Gramsci, dove il titolare di un “Open Shop h24” ha trovato nel suo esercizio una coperta e alcune lenzuola abbandonate. Le ha raccolte per gettarle nei cassonetti dei rifiuti, ma in quel momento è arrivato il 30enne, proprietario delle coperte che, visto cosa stava facendo il commerciante, lo ha prima spintonato e poi lo ha colpito con una sequenza di pugni e calci e con delle bottigliate alle gambe.

I poliziotti intervenuti immediatamente lo hanno trovato ancora sul posto e lo hanno accompagnato in Questura per l’identificazione.