A spasso per i vicoli con la cocaina, denunciato

Nella serata di martedì 6 settembre i carabinieri della compagnia Genova Centro hanno denunciato un cittadino senegalese, senza fissa dimora.

Quest'ultimo, sottoposto a controllo e perquisizione in piazza della Commenda, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e oltre 200 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo del centro storico.