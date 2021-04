Vede i poliziotti e scappa, era ricercato per spaccio di droga

Fermato con non poca fatica e portato in questura poiché privo di documenti, è stato poi trasferito nel carcere di Marassi

Lunedì 19 aprile 2021, intorno alle 21.30, la polizia di Stato ha arrestato in piazza della Commenda un 33enne di origini senegalesi in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa a gennaio dal tribunale di Genova.

L'uomo, alla vista dei poliziotti dell'ufficio di Gabinetto a piedi nel centro storico, si è dato a precipitosa fuga nei vicoli. Fermato con non poca fatica e portato in questura poiché privo di documenti, è risultato avere un ordine di cattura per spaccio di stupefacenti.

Il 33enne è stato trasferito nel carcere di Marassi.