Ponte Morandi, Salvini: "Conto di tornare con una legge che equipari le vittime dell'incuria a quelle del terrorismo"

Sono passati cinque anni da quel terribile 14 agosto 2018, giorno del crollo del ponte Morandi (qui il video), tragedia che portò via con sé la vita di 43 vittime e per la quale è in corso un articolato processo iniziato il 7 luglio 2022. La commemorazione è iniziata poco prima delle 11, nella Radura della Memoria: prima Jacopo Bellussi, primo ballerino di Hamburg Ballet, si è esibito su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble guidati da Maya Forgione, con una coreografia di Kristina Paulin, creata appositamente per la commemorazione di quest’anno. Poi, dopo il messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha parlato l'Imam di Genova Salah Hussein e poi l'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Prima dell'inizio è arrivato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega.

Alle 11,36 - ora del crollo - il minuto di silenzio con il suono delle campane, delle sirene dei soccorritori e delle navi in porto.

V Anniversario Vittime del Ponte Morandi In diretta dalla Radura della Memoria il V Anniversario in ricordo delle Vittime del Ponte Morandi | 14 agosto 2018 - 14 agosto 2023 - Per non dimenticare Pubblicato da Comune di Genova - Genoa Municipality su Lunedì 14 agosto 2023

Il sindaco Marco Bucci ha detto: "Genova non vuole dimenticare e farà tutto il possibile per ricordare questa giornata anno dopo anno che ci ha 'regalato' 43 vittime. Abbiamo il desiderio di poter dire che è stata una grande ingiustizia e che vogliamo che queste cose non succedano più. Questo schiaffo che ha colpito la città e che ha fatto sì che ci riunissimo tutti intorno a un obiettivo comune, ci fa dire che non vogliamo che queste cose si ripetano. Le cose vanno fatte bene, con la tecnologia, i finanziamenti, col cervello e il cuore, bisogna pensare a quello che potrà succedere in futuro. Vogliamo dimostrare come si deve lavorare in futuro".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato: "In quei momenti è cominciato quel riscatto che ha fatto della ricostruzione del ponte San Giorgio un modello per l'Italia, non posso non ringraziare i governi che ci hanno sempre sostenuto. Cosa fare per onorare quelle vittime, noi che siamo qui sopravvissuti senza merito perché chiunque poteva passare su quel ponte quel giorno? Due parole: giustizia e coraggio. Quel coraggio che ci hanno dimostrato i familiari delle vittime, e la giustizia è quella che aspettiamo dal tribunale. Voglio ringraziare il lavoro dei magistrati impegnati in un lavoro complesso che deve portare a verità e giustizia, non vendetta. È chiaro che cose che abbiamo letto tutti di quel processo fanno accapponare la pelle ma dobbiamo avere fiducia nella magistratura".

E le istituzioni? "Il nostro compito - continua Toti - è fare sì che un altro ponte Morandi non accada, non basta solo manutenere, vuol dire anche migliorare, costruire di nuovo, questo è il compito della politica, significa avere il coraggio di fare quelle scelte che spero che il ponte Morandi possa ispirare a tutti".

Salvini: "43 vittime per l'avidità dell'uomo"

Dopo ha preso la parola il vicepremier Matteo Salvini: "Ricordo la mattina del crollo e quella dei funerali. Sopra le nostre teste c'è l'esempio di rinascita di una comunità che ha mostrato unità ed efficienza, ma conto di tornare l'anno prossimo con il disegno di legge approvato che riconosca anche i cittadini vittime non di un evento alluvionale, quelle 43 persone non sono morte per una calamità naturale ma sono vittime dell'incuria, di qualcuno che non ha fatto il suo lavoro. Piangiamo 43 vittime non del caso, non della sfortuna, non del cambiamento climatico, ma dell'avidità dell'uomo. Si parla di extra profitti delle banche, mi sono letto diversi atti di quel processo, ci sono stati miliardi di profitti, di cui parte doveva essere investita in manutenzione. Evidentemente non è andata così. Non voglio anticipare la sentenza ma mi sembra evidente. Spero l'anno prossimo di portare qui la nuova legge che equipari le vittime di episodi di incuria anche a quelle di terrorismo. Come ministero gestiamo più di 21mila ponti e viadotti in tutta Italia, stiamo facendo una ricognizione per superare qualche decennio di mancata manutenzione. Fa rabbia che qualcuno abbia portato a casa adesso più di prima nonostante quello che è accaduto. L'importante è che non se ne parli solo il 14 settembre (lapsus, voleva dire il 14 agosto, ndr)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Possetti: "Dopo i proclami sta scivolando tutto nella nebbia"

"Cinque anni da quel maledetto giorno - ha detto Egle Possetti, portavoce del comitato Parenti Vittime Ponte Morandi - in cui abbiamo imparato a essere pazienti, in cui abbiamo lottato contro l'oblio, e in cui abbiamo ascoltato con il nostro cuore i fatti nudi e crudi che hanno portato tutto questo in tribunale. Dopo il frastuono, le urla, le sirene, le lacrime e i proclami poco a poco tutto sta scivolando nella nebbia, il sistema si sta riprendendo il suo spazio come sa fare molto bene. La nostra percezione è che quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi non riesca a incidere sulla società. Quello che sta emergendo non influenza la pubblica opinione, troppo presa dai suoi problemi personali. Dopo la marea di controlli post tragedia pare che tutto si stia placando. Di recente un preoccupante evento in una galleria ha evidenziato quanto la prevenzione incendi sia ancora lontana. Il sistema è ancora fragile. La magistratura in altre vicende si è espressa con giudizi preoccupanti: non è accettaible che strutture fatiscenti siano giudicate correttamente manutenute. Questo dice che la nostra tragedia non ha insegnato quasi nulla. La chiusura amministrativa di questa vicenda resta una pugnalata gravissima che non potremo mai dimenticare. Tanta approssimazione e incompetenza sono emerse nel processo: tra i testimoni, molte persone conoscevano le problematiche di questo ponte e hanno taciuto, non hanno avuto il minimo senso civico di parlare. Per gli imputati attendiamo il verdetto finale. I nostri familiari non potranno più vedere questo mondo con gli occhi umani e questo è un grande peso sul nostro cuore: è faticoso vivere così ma loro sono sempre nei nostri pensieri, il disegno di legge che certifichi che sono state vittime dell'incuria umana lo aspettiamo da cinque anni. Sta nascendo il memoriale che dovrà essere luogo di memoria e di costruzione di un nuovo futuro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio

"Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere a un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla erogazione agli utenti, sia di chi deve provvedere alla verifica delle indispensabili condizioni di sicurezza". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 5 anni dal crollo Ponte Morandi.

"Un patrimonio la cui manutenzione e miglioramento sono responsabilità indeclinabili. La garanzia di mobilità in sicurezza è un ineludibile diritto dei cittadini. Il trascorrere del tempo - sottolinea - non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni".

"Nel quinto anniversario del crollo - prosegue il Capo dello Stato - con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica rinnova e rafforza i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a quanti hanno visto sconvolgere la propria esistenza da una catastrofe tanto grave quanto inaccettabile. Una vicenda - sollecita - che interpella la coscienza di tutto il Paese, nel rapporto con l'imponente patrimonio di infrastrutture realizzato nel dopoguerra e che ha accompagnato la modernizzazione dell'Italia".

Mattarella ricorda infine come "con il sostegno del Paese intero, Genova ha saputo mettere in campo una grande reazione civile, che è divenuta, forza ricostruttiva. Il nuovo Ponte San Giorgio ha saputo essere un simbolo di ripartenza e di efficace collaborazione tra istituzioni ed espressioni della società. Un risultato importante - conclude - che dimostra ancora una volta come l'Italia sappia affrontare le sfide più difficili dando il meglio di sé nell'unità".

A inviare un messaggio, letto durante la commemorazione, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "La velocità con cui si è arrivati alla ricostruzione del nuovo Ponte San Giorgio è stata frutto di una sinergia senza precedenti tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadini, e rappresenta un modello di efficienza, rapidità e innovazione a cui tutti abbiamo il dovere di guardare. Ma questa cerimonia deve essere anche un'occasione per riflettere sulla lezione appresa dalla tragedia del ponte Morandi. Ricordare il dolore di Genova, insieme al dolore di tutti i luoghi del nostro Paese colpiti da disastri ambientali o infrastrutturali deve essere motivo per non sottovalutare i segnali di allarme che provengono dai cambiamenti climatici in atto, dalle sempre più frequenti calamità idrogeologiche e dai tanti altri pericoli innescati dall'incuria o da uno sfruttamento irresponsabile dell'ambiente e delle sue risorse. Dobbiamo inoltre continuare a investire nella manutenzione, nel rinnovamento e nella sicurezza delle nostre infrastrutture; a essere vigili e ad agire tempestivamente. Perché nell'Italia che abbiamo il dovere di lasciare alle future generazioni non devono più esserci tragedie come quella del Ponte Morandi, ponti che crollano o morti per frane, alluvioni o inondazioni. Questa è la vera sfida che ci attende".

"Nel giorno del quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi, rinnovo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e all'intera città di Genova: tutta l'Italia attende di avere - dai processi in corso - risposte sulle responsabilità di quella sciagura. Il ministero della Giustizia continuerà ad assicurare ogni supporto agli uffici giudiziari genovesi": così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel giorno del quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi