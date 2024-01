Genova ricorda Guido Rossa, ucciso 45 anni fa dalle Brigate Rosse

Commemorazioni in via Fracchia, vicino al luogo dell’omicidio, nello stabilimento di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), nella sede della Camera del Lavoro di Genova e in largo XII Ottobre ai piedi della statua in ricordo del sindacalista