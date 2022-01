Genova ricorda Guido Rossa, vittima delle Br

Come ogni anno, presso la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d'Acri 6 a Cornigliano, si terrà la commemorazione dedicata a Guido Rossa, barbaramente assassinato dalle Brigate rosse il 24 gennaio 1979.

Il primo momento di ricordo, lunedì 24 gennaio 2022, sarà dalle ore 10.30 alle 12 presso il magazzino transiti dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Cornigliano, a opera di Camera del Lavoro di Genova, Fiom Cgil di Genova e Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa.

Alle ore 12.30 si terrà una breve cerimonia presso il monumento dedicato a Rossa e voluto dal Consiglio di Fabbrica. Il programma prevede l'intervento di Elena Bruzzese, segretaria Cgil Genova, e a seguire quello del presidente del VI Municipio Medio Ponente, Mario Bianchi; le conclusioni saranno affidate a Luca Borzani, direttore de La Città.

Sarà presente una scolaresca del quartiere di Cornigliano.