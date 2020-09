Centro storico e il "Comitato delle uova": «Segnaliamo subito nuove irregolarità»

La decisione del Sindaco di chiudere tre locali della movida in via Canneto il Lungo ha trovato il bene stare di alcuni residenti riuniti nel così detto "comitato delle uova".

«Una settimana con quei due bar chiusi e dopo due anni i residenti di Canneto il lungo tornano a dormire», si legge in una serie di volantini appesi ai portoni della via. E ancora: «Quando riapriranno dovranno chiudere alle 23: cominciamo a segnalare al 112 ogni violazione delle regole, ogni schiamazzo, ogni minore con il bicchiere in mano. Basta urla, noi vogliao la Vita, non la movida ignorante».

I locali chiusi dall'ordinanza comunale sono gli Asinelli, il Gio.Si di via Canneto il lungo e i Due Colpi di via dei Giustiniani; il primo per 20 giorni, gli altri per un mese con la pena accessoria di un ulteriore periodo di chiusura anticipata.