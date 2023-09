Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il ministro Piantedosi

Due ministri in due giorni a Genova. Dopo Paolo Zangrillo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, martedì 12 settembre alle ore 11.15, sarà in Prefettura a Genova per partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione è stata convocata dal prefetto, Renato Franceschelli. Al termine si terrà un punto stampa.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo di provincia, dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.