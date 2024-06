Piana in ospedale in visita a Bucci: "L'ho trovato molto bene"

Mercoledì pomeriggio il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha fatto visita al sindaco di Genova, Marco Bucci, attualmente ricoverato all'ospedale Galliera. Il primo cittadino era stato operato lunedì per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea, e lo staff dell'ospedale aveva fatto sapere che l'intervento ha avuto esito positivo.

“Ho trovato il sindaco molto bene - commenta Piana - e, come era prevedibile, nell’incontro si è dimostrato determinato a tornare presto pienamente operativo per la Ccttà con la consueta energia e con lo spirito di servizio per le istituzioni e i cittadini che lo contraddistingue. Abbiamo infatti parlato anche di alcune opere che riguardano la Città Metropolitana di Genova e la Liguria strategiche per il territorio. Con gli auguri di pronta guarigione di tutta la giunta gli abbiamo espresso la nostra calorosa vicinanza per questo breve periodo di degenza”.

Anche durante il consiglio comunale di ieri, il primo con il sindaco Bucci assente a causa di questa operazione, il presidente dell'assemblea Carmelo Cassibba ha fatto gli auguri al primo cittadino a nome di tutti i consiglieri: "Migliori auguri di pronta e completa guarigione a fronte del delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. Attendiamo il suo rapido ritorno per continuare a lavorare tutti insieme per il bene comune della nostra città".