Bucci torna sui social dopo l'intervento: "Momento delicato, ho sentito il legame con Genova"

È tornato sui social il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo l'intervento chirurgico di lunedì scorso, per ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto sentire vicinanza. Bucci è stato operato al Galliera per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea e verrà dimesso nel fine settimana.

"Voglio ringraziarvi per l'affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni - scrive Bucci su Facebook -. I vostri messaggi sono stati per me una fonte di grande forza e orgoglio. In un momento delicato come questo, ho potuto sentire ancora di più quanto sia forte il legame che mi unisce a questa città e alla sua gente".

Il primo cittadino ha ringraziato i medici che lo hanno curato, Franco Gorlero, Marco Filauro, Lucio Molini, Patrizia Morbini, Marco Latuad, Giuseppe Signorini, Paolo Cremonesi e tutti i dipartimenti dell'ospedale Galliera in cui è ricoverato, il direttore sanitario Francesco Canale e infine Alessandra Battistella.

"Essere Sindaco di Genova è un privilegio immenso e il vostro affetto rappresenta per me la spinta necessaria per tornare a lavorare con ancora maggiore forza e impegno. Ci vediamo presto" ha concluso Bucci, che in un'intervista al Secolo XIX ha promesso di tornare in ufficio già lunedì, dicendo che poi sarà da valutare se dovrà procedere con radioterapia e chemioterapia.