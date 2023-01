Come mai c'era l'elisoccorso davanti alla costa (e si è fermato per ore)

Diversi cittadini preoccupati hanno assistito ieri, mercoledì 11 gennaio, al viavai di un elicottero dei vigili del fuoco sulla costa di ponente, in particolare davanti ad Arenzano, con il personale che si calava in mare.

Inizialmente qualcuno ha pensato a un intervento particolarmente complicato per soccorrere un sub, invece era un addestramento in mare con i sommozzatori: i piloti si sono alternati alla conduzione del mezzo aereo Aw 139 e hanno effettuato la manovra di tuffo e recupero col verricello del personale sommozzatore del comando di Genova.

Insomma, falso allarme: si trattava solo di un'esercitazione.