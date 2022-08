"A colazione con il sindaco": da settembre ripartono gli incontri con Bucci

La mattina, prima dell'inizio della giornata lavorativa, un caffè e un pezzo di focaccia in compagnia del sindaco Marco Bucci. Un appuntamento inaugurato nel 2017 che riprenderà il via il prossimo 15 settembre e consentirà ai cittadini genovesi di incontrare il primo cittadino per un confronto in cui si potranno segnalare problemi e proporre progetti.

L’iniziativa “a colazione con il sindaco” prevede un ciclo di incontri disseminati nei vari municipi della città, un’iniziativa voluta da Bucci e apprezzata dai cittadini, come dimostrato dalle numerose partecipazioni a questi appuntamenti. Si riparte a settembre con un appuntamento nel Municipio Medio Levante.

“A Colazione col sindaco” nasce nel 2017 con l’obiettivo, indicato nel “Patto della trasparenza” voluto dal sindaco con la cittadinanza, di raccogliere, direttamente dai cittadini nel proprio quartiere, i reali bisogni e richieste per stilare l’agenda delle cose da fare e dei problemi da affrontare da parte dell’amministrazione comunale. Dal 2017 sono state oltre sessanta le colazioni in tutte le delegazioni genovesi, interrotte per un anno e mezzo a causa dell’emergenza pandemica.

Ogni incontro coinvolge un gruppo di cittadini e dura circa un’ora. Dopo l’incontro nel Municipio Medio Levante, il ciclo di appuntamenti toccherà tutti i Municipi. Per partecipare alle colazioni sarà sufficiente compilare un apposito modulo reperibile sul sito del Comune.

Si potrà aderire all’iniziativa anche telefonando all’Ufficio relazioni con il pubblico al numero verde 800085324, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30. I genovesi interessati potranno esprimere una preferenza e specificare l’appuntamento a cui vogliono partecipare.

La scelta non è legata al quartiere di residenza: un cittadino che abita in un Municipio, infatti, è libero di intervenire a un incontro che si svolge in un’altra parte del territorio genovese.