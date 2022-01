Ladro di profumi alla Coin, arrestato dalla polizia locale

Ancora un furto alla Coin e ancora un arresto da parte della polizia locale. Ieri pomeriggio un 33enne genovese è stato notato da un addetto all'accoglienza del negozio di via XX, rimuovere le etichette antitaccheggio da due profumi di marca e intascarseli.

Avvertito il nucleo reato predatori della pl, l'uomo è stato accompagnato da un dipendente in direzione ma accortosi della telefonata alle forze dell'ordine il ladro ha tentato di scappare, spingendo via chi gli bloccava la via di fuga.

Non si è fermato nemmeno davanto agli agenti che sono stati aggrediti al punto da rendere necessario l'utilizzo delle manette date loro in dotazione.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici di piazza Ortiz per l’identificazione e la perquisizione personale data la flagranza di reato. Nelle tasche sono stati trovati i due profumi sottratti alla Coin, del valore complessivo di 116 euro.

Il ladro è stato posto formalmente in arresto; il pm ha disposto la custodia nelle camere di sicurezza della questura di Genova fino al rito per direttissima. Questa mattina l’arresto è stato convalidato: l’imputato ha patteggiato la pena di un anno e due mesi di reclusione e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.