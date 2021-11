Nasconde la refurtiva nella coperta del cane, giovane in manette in centro

Poco dopo le 11 di lunedì 15 novembre 2021 un addetto alla vigilanza del magazzino Coin, insospettito dalla prolungata permanenza nel camerino di un giovane e dall'aver ascoltato il rumore di un involucro di plastica che viene strappato, quando questo è uscito ha accertato che nascosto sotto un puff c'era una placca antitaccheggio e del materiale di confezionamento.

Chiestogli immediatamente di restituire il maltolto, il giovane si è allontanato verso l'uscita ed è stato fermato dal vigilante oltre la barriera delle casse, nonostante il 27enne lo abbia pesantemente spintonato. I poliziotti della volante, intervenuti sul posto, hanno trovato una confezione di profumo del valore di 141 euro appena trafugata nascosta nella coperta che avvolgeva il cagnolino che l'uomo aveva al seguito.

Il 27enne, originario dell'Ecuador, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e processato per direttissima questa mattina.