Il navigatore inganna l’autista, tir incastrato a Cogorno

Un tir è rimasto incastrato nella notte sulla strada che da Lavagna sale verso Cogorno, probabilmente a causa di un'indicazione errata del navigatore l'autista, straniero, è finito in una strada troppo stretta per il mezzo pesante e non è più stato in grado di proseguire.

Complicato l'intervento per la rimozione anche perché il tratto di strada è ripido, i vigili del fuoco di Chiavari hanno confermato di essere ancora sul posto intorno alle ore 10:15 di sabato 17 settembre 2022, con loro anche i carabinieri.

Inevitabili i disagi alla viabilità in zona, anche se il tratto non è interrotto grazie alle deviazioni su strade minori.