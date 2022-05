Vanno dritti alla rotonda e centrano un camion: tre giovani estratti dall'auto in bilico

Spaventoso incidente all’alba di questo sabato a San Salvatore di Cogorno. Un'auto, con a bordo tre giovani, è finita fuori strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Ford Ka, giunto alla rotonda, ha perso il controllo del mezzo, andando ‘dritto’ finendo contro un camion parcheggiato, e dopo una carambola, restando poi in bilico sul bordo strada.

I vigili del fuoco di Chiavari, dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno collaborato all’estrazione dall’abitacolo dei tre giovani rimasti incastrati all'interno, in collaborazione con i soccorritori del 118. I tre non hanno subito ferite gravi, uscendo quasi illesi dall’incidente.