Cogorno, in fiamme il tetto di una casa

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costa dei Landó a Cogorno per un incendio, ad andare a fuoco il tetto di una casa semi indipendente.

Il rogo, secondo quanto accertato dai pompieri, sarebbe partito nei pressi della canna fumaria ed è stato velocemente messo sotto controllo dalla squadra intervenuta sul posto.

Fortunatamente gli abitanti della casa si sono messi in salvo e non ci sono stati feriti, dopo l'intervento e le verifiche del caso l'abitazione è stata dichiarata agibile.