Incendio alla basilica dei Fieschi, indagano i carabinieri

Indagini in corso per chiarire le cause e, nel caso, l'autore dell'incendio, che, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, ha incenerito un portone laterale della storica basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, monumento nazionale dal 1860.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di un rogo doloso. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe emergere dall'analisi delle immagini di video sorveglianza della zona.

Uno dei più importanti e meglio conservati monumenti romanico – gotico della Liguria, la basilica lega la sua storia alla lotta, verso la metà del Duecento, tra l'imperatore Federico II di Svevia e il papa Innocenzo IV.

Nel 1245 Federico II, per vendicarsi della scomunica lanciata dal papa, fece saccheggiare i possedimenti dei Fieschi a San Salvatore, devastare il ponte della Maddalena sull'Entella e incendiare Lavagna.

Sulle rovine di San Salvatore Innocenzo IV e il nipote Ottobono Fieschi, futuro papa Adriano V, ordinarono la fondazione della basilica. I lavori ebbero inizio nell'anno stesso e vennero terminati nel 1252: fu eretta dai 'magistrati antelami', che da più di un secolo operavano a Genova nella costruzione degli edifici in muratura della città; un'iscrizione sull'architrave del portale ricorda l'evento.

Alla basilica furono concessi importanti privilegi e soprattutto furono annessi diversi possedimenti, tra cui la chiesa, il ponte e l'ospedale della Maddalena. In questo modo si intendeva rispondere non solo all'imperatore ma anche a Genova che, con l'estensione dei suoi domini in questa zona del Levante, minacciava i possedimenti dei Fieschi, conti di Lavagna.

Lo schema planimetrico della chiesa di San Salvatore è quello basilicale, a tre navate; la facciata è a doppio spiovente, tripartita da lesene secondo la suddivisione interna e presenta un rivestimento in ardesia e marmo bianco. Al centro spicca un ampio rosone sormontato da archetti gotici e romanici. Al centro della basilica si innalza la torre quadrangolare sormontata da un’acuta piramide con ai lati quattro guglie.