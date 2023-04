Imprenditore edile finisce in carcere, beni sequestrati

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Genova hanno eseguito, venerdì 14 aprile 2023, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Genova nei confronti di un imprenditore, titolare di una ditta edile individuale, residente nel Comune di Cogorno, sottoposto a indagini per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata.

Le indagini hanno permesso di scoprire come l'imprenditore, dichiarato fallito il 3 marzo 2022 dal tribunale di Genova, abbia sistematicamente distratto beni dalla sua impresa con diverse modalità. Nei suoi confronti è anche in corso di esecuzione il decreto di sequestro preventivo sia del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte pari a 312.370 euro, che dell'intero complesso aziendale, fittiziamente intestato al figlio.

L'imprenditore avrebbe emesso numerose fatture fittizie per simulare la vendita della maggior parte dei suoi beni strumentali (essenzialmente i ponteggi) alle ditte de figli, nonché a quelli di un terzo soggetto. Così, oltre ai reati di bancarotta fraudolenta, si è reso responsabile anche del mancato pagamento delle tasse.

L'uomo era già stato sottoposto a un accertamento dalla guardia di finanza di Chiavari per fatture per operazioni inesistenti e raggiunto da un sequestro preventivo per 601.289 euro. Quindi aveva finto di vendere i beni della sua ditta ai figli anche per sottrarsi alle spese relative a questa prima verifica.

Inoltre, prima e dopo il fallimento, avrebbe utilizzato la ditta intestata al figlio, finito in carcere nell'ottobre del 2021, per distrarre i ricavi conseguenti a tale attività economica, complessivamente per 1.112.504 euro.