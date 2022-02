Cade sul sentiero e batte la testa, tanta paura ma solo qualche graffio

Tanto spavento, ma fortunatamente condizioni non gravi, per un escursionista che è scivolato su un sentiero battendo la testa in una frazione di Cogorno.

Sul posto, intorno alle 13 di domenica 6 febbraio 2022 sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari insieme al personale della Croce Rossa di Cogorno.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo, ma è stato poi declassato a verde in sede di visita al pronto soccorso. Non ha infatti riportato traumi, solo qualche graffio.